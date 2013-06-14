美国指责阿萨德使用化学武器 拟向反对派提供军事援助

韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透华盛顿6月13日（记者 Matt Spetalnick） - 美国白宫周四称，美国已经断定叙利亚政府军向反对派力量使用过化学武器，总统奥巴马已决定向叙利亚反对派提供直接军事援助。
上述新的情报评估或迫使美国采取强硬措施，以应对叙利亚越过奥巴马称为“红线”的举动。奥巴马此前要求要有叙利亚使用过化学武器的确凿证据。
叙利亚反对派力量战事连连失利后现在急需武器，白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，总统奥巴马已经决定向他们提供“直接军事支持”。
但罗兹没有指明是否包括像武器这样的致命性援助，仅指出这次军事援助在“范围和规模”方面会与之前授权的援助有所不同。美国之前授权的援助包括提供非致命性设备，譬如夜视镜和防弹衣。
面对国内外呼吁美国采取更强有力措施应对叙利亚冲突的压力，奥巴马及其国家安全幕僚在经过深思熟虑后作出了上述声明。
经过为期数月的调查后，白宫终于得出叙利亚政府军使用化学武器的结论，但并没有威胁将采取何种具体行动。
“经过仔细评估，我们的情报部门断定，阿萨德政府过去一年中曾多次对反对派小规模使用化学武器，包括神经毒气沙林。”
至于美国的下一步行动，罗兹表示，白宫将与美国国会及其盟友分享上述信息，但白宫会“根据我们自己的时间表做出决定”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。