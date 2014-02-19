白宫暗示奥巴马对武力干涉叙利亚内战仍持谨慎态度

路透华盛顿2月18日（记者 Steve Holland/Lesley Wroughton） -尽管美国即将评估针对叙利亚问题的可选措施，但白宫周二暗示总统奥巴马对美国直接干涉叙利亚内战仍持谨慎态度。

美国对叙利亚政策似乎行将走到十字路口。与此同时，叙利亚政府与反对派之间的和谈停滞不前，而俄罗斯则不愿或者是无法施压逼迫叙利亚总统阿萨德下台。

美国官员称，白宫开始重新评估针对叙利亚问题的可选措施，评估过程可能持续数周。

但白宫发言人卡尼暗示，奥巴马对任何让美国卷入叙利亚内战的提议举措都持怀疑态度，奥巴马极力避免动武。

“我们必须对有些可能提议的选项进行评估，看看它们是否符合我们的国家安全利益，并且确定我们决定采取的行动是否会产生我们过去遭遇过的的意想不到的后果，”卡尼在新闻发布会上说。

卡尼并未做详细解释，但暗示似乎奥巴马不愿再次卷入另一场阿拉伯世界的战争。

如果不动武，尚不清楚美国能如何影响叙利亚内战。

美国国务卿克里在白宫的多次会议上力主对叙利亚采取更激进立场，包括向叙利亚反对派提供武器。国务院现任和前任官员称，向叙利亚反对派提供武器这项提议曾多次在白宫遭到否决。

还有许多其它针对叙利亚问题的可选手段，包括设立“禁飞”区保护平民、采取措施改善人道主义援助等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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