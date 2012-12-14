美国称俄罗斯终于认清叙利亚现实

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月13日 - 美国周四对俄罗斯官员表态表示欢迎，之前俄罗斯副外长波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）称不排除叙利亚反抗力量获胜的可能性。美国并呼吁俄罗斯共同努力，促成叙利亚和平政治过渡。
美国国务院发言人努兰（Victoria Nuland）在新闻会上说：“俄罗斯政府终于认清现实、承认阿萨德政权来日无多，我们对此表示赞许。”
“眼下的问题是，俄罗斯政府是否会加入我们与（叙利亚）反对派共同努力的行列，促成（叙利亚）平稳民主过渡。”
另有要求匿名的美国官员说：“反抗力量向阿萨德施加空前大的压力，阿萨德的势力范围在缩小。”
努兰表示，波格丹诺夫的言论表明俄罗斯看到了叙利亚的前景。
她说：“他们（俄罗斯）可以撤消对阿萨德政权的一切支持，无论是物质支持还是资金支持。他们还可以帮助我们确定叙利亚内部哪些人可能愿意为过渡政权结构出力。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。