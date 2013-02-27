美国考虑为叙反对派提供援助--报导

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月26日 - 《华盛顿邮报》周二援引美欧官员的说法称，白宫正在考虑改变对叙利亚危机的政策，可能为反对派提供装甲车，还可能提供军事训练。
报导称，美国国务卿克里在出访欧洲和中东九国期间，将与东道主探讨拟议中的政策转变。报导指出，美国官员仍反对为叙利亚反对派提供武器。
克里周四在罗马参加“叙利亚之友”会议期间将会见叙利亚反对派领导人。
克里周一在伦敦表示，美国总统奥巴马正在评估采取更多行动，以“履行我们对无辜民众的义务”，但是他没有提供细节，也没有说明白宫是否重新考虑武装（叙利亚）反对派的问题。“我们认为叙利亚反对派不会孤立无援，”克里说道。
克里还表示，叙利亚暴力活动的持续进一步证明叙利亚总统阿萨德到了该交权的时候了。同时，英国外交大臣黑格呼吁大幅提高对叙利亚反对派的支持力度，以帮助结束旷日持久的冲突局面。
美国已经为叙利亚及其难民提供了数以百万美元的食品、医疗和服装援助，但是尚未直接给叙利亚反对派提供援助。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）