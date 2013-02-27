美国考虑为叙反对派提供援助--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月26日 - 《华盛顿邮报》周二援引美欧官员的说法称，白宫正在考虑改变对叙利亚危机的政策，可能为反对派提供装甲车，还可能提供军事训练。

报导称，美国国务卿克里在出访欧洲和中东九国期间，将与东道主探讨拟议中的政策转变。报导指出，美国官员仍反对为叙利亚反对派提供武器。

克里周四在罗马参加“叙利亚之友”会议期间将会见叙利亚反对派领导人。

克里周一在伦敦表示，美国总统奥巴马正在评估采取更多行动，以“履行我们对无辜民众的义务”，但是他没有提供细节，也没有说明白宫是否重新考虑武装（叙利亚）反对派的问题。“我们认为叙利亚反对派不会孤立无援，”克里说道。

克里还表示，叙利亚暴力活动的持续进一步证明叙利亚总统阿萨德到了该交权的时候了。同时，英国外交大臣黑格呼吁大幅提高对叙利亚反对派的支持力度，以帮助结束旷日持久的冲突局面。

美国已经为叙利亚及其难民提供了数以百万美元的食品、医疗和服装援助，但是尚未直接给叙利亚反对派提供援助。(完)