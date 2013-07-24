美国武装叙利亚反对派进程可能是临时而且缓慢的--官员

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透7月23日 - 美国官员和其他消息人士称，美国武装叙利亚反对派的计划突破了一道国会阻碍，但两个月后资金耗尽时可能面临更多阻力，进一步拖延美国军火流入叙利亚。
众议院和参议院情报委员会本月同意白宫向叙利亚反对派提供军火的计划，尽管议员们对成功的可能性持保留意见。
参与该事务的一名美国官员表示，这一机密项目的资金将于政府本财年结束日--9月30日耗尽，这意味着白宫需要再次寻求国会对武装叙利亚反对派计划的支持。
美国政府代表对国会称，他们正在建立审查叙利亚反对派的机制，包括面谈，审查后才会交运军火，这可能也会引发拖延。
接近叙利亚反对派的消息人士指出，叙利亚反对派担忧美国军火交运将旷日持久，最初可能只获得数量不多的军火，需要国会委员会批准交付更多。
尽管白宫的计划获批，一些美国议员周二表示了对美国增加援助是否足以帮助叙利亚反对派扭转战局的怀疑。
另外，对于军火可能落入叙利亚反对派势力中伊斯兰极端分子手中的担忧也很多。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。