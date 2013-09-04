多数美民众反对美国军事干预叙利亚

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月3日 - 路透/益普索周二的一项民调显示，美国总统奥巴马迄今未能说服美国民众美国应就化武攻击事件对叙利亚实施有限军事打击。
该在线民调显示，有大约56%的受访者表示，美国不应干预叙利亚，只有19%的受访者表示支持采取行动。约25%的人表示，他们不知道美国应该采取什么行动。
此次民调结果与上周无太大出入，说明奥巴马周六的辩解没有改变多少人的想法。奥巴马周六曾表示，美国有责任就叙利亚政府使用沙林毒气对叙利亚总统阿萨德进行惩罚。
民调显示，如果明确问及受访者关于化武袭击一事，受访者更可能支持实施打击。即便如此，只有29%的受访者表示，美国应该介入，48%的人反对采取军事行动。另外24%的人说不知道该如何。
奥巴马周六表示，他已决定美国应该对叙利亚政府目标采取军事行动，并已请求国会授权。他也承认，在经历了10多年的阿富汗和伊拉克战争后，很多美国人不愿美国陷入新的军事战斗中。
美国民众不愿政府介入叙利亚与英国民众的态度基本一致。上周英国对叙利亚动武议案遭到国会否决。
在美国进行的另一项民调中，65%的受访者对“叙利亚的问题不关我们的事”的说法表认同。益普索在英国的民调也发现，该国有58%的民众认同这一说法。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
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中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。