美国抨击叙政府使用化学武器 为可能采取军事行动奠定基础

路透华盛顿8月26日(记者 Lesley Wroughton/Matt Spetalnick) - 美国国务卿克里周一为美国就叙利亚政府使用化学武器而可能采取军事行动奠定基础，暗示叙利亚政府军是“道德流氓”。

克里称，奥巴马总统认为必须让那些动用世界上最令人发指的武器袭击世界上最脆弱民众的人付出代价。这也是美国政府迄今就大马士革市郊发生的毒气袭击作出的最严厉回应。

稍早之前，联合国化武专家采访了毒气袭击受害者并采集了他们的血样。

克里对记者表示：“我们上周在叙利亚所看到的事应该震惊全世界的良知。我在这里要说清楚：随意屠杀平民，用化学武器杀害妇孺和无辜受殃者简直就是道德流氓。”

克里的强硬态度意味着美国政府不仅指责阿萨德政府，也意味着让厌战的美国公众做好潜在军事反应的准备。

叙利亚政府连续多天阻碍联合国核查人员进入毒气袭击地并炮轰该区域，克里指控叙利亚当局此举似乎要隐藏什么。

“我们最基本的人性不仅被这种懦弱的犯罪所侵犯，也被这种掩盖事实的企图所践踏。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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