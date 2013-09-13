焦点：普京背后的美国公关公司

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月12日 - 2011年4月时，一名美国记者问了当时任俄罗斯总理的普京一个非常讨好的问题：“您是政界最酷的男人吗？”

当时的访问内容刊登在了《户外生活》杂志的网站上，此次采访是由美国公关公司Ketchum安排的。该公司自2006年以来负责为俄罗斯打造形象。

本周四，Ketchum又完成了一次成功的公关，促成普京的一篇评论文章登上了《纽约时报》。而当前俄罗斯和美国的代表正开始在日内瓦讨论如何促使叙利亚放弃化学武器。

普京的这篇文章在华盛顿掀起波澜。普京在文中以调解人的口吻，批评美国倾向在国际争端中使用“蛮力”。美国众议院议长博纳（John Boehner）称，这篇文章让他感觉“被侮辱了”，白宫则称，普京利用了在俄罗斯不存在的新闻自由。

呈交美国司法部的文件显示，Ketchum通过为俄罗斯服务，得到了超过2,500万美元的收益。此外，2007年以来，该公司通过为俄罗斯国有天然气公司Gazprom做宣传，得到了超过2,600万美元。

美国司法部文件显示，2007年，Ketchum代表与《时代》杂志人员多次会面，成功游说后者将普京评为“年度人物”。

此外，Ketchum人员还呼吁国务院弱化对俄罗斯人权纪录的批评。该公司还曾接洽撰文细述俄罗斯不良人权纪录的记者。

而俄罗斯一方面在国内压制人权，一方面努力提升在美国媒体的形象。

Ketchum还鼓励记者包括路透记者去采写关于俄罗斯贸易峰会、科技公司、高尔夫和摔跤赛事以及2014年索契冬奥会的文章。

在接到路透询问时，Ketchum的回复声明相当宽泛，称其与俄罗斯政府的合作侧重于“协调俄罗斯与西方媒体的关系，推动更广泛的对话。”

行业分析人士指出，外国政府是美国游说团体和公关公司的重要客户，即便相关企业为那些人权纪录欠佳的国家工作，只要将业务活动详细申报美国政府，那就不算非法。

普京在《纽约时报》刊登的文中称，叙利亚危机促使他“对美国人民及其领袖直接发声”。他指出，美国应该通过联合国，来对叙利亚发生的化学武器袭击作出回应。文章未提到俄罗斯曾阻挠联合国针对叙利亚采取行动。

普京表示，叙利亚化学武器袭击可能是反抗力量所为。他并抨击奥巴马的“例外论”。奥巴马曾表示，美国作为一个“例外的”国家，有责任针对阿萨德使用化学武器而采取行动。

普京说：“鼓励人们把自己看成例外，是极其危险的。”

白宫对此作出尖锐回应，称：“俄罗斯鲜明反衬出美国的出类拔萃之处。与俄罗斯不同，美国在本国以及全世界扞卫民主价值和人权。”

博纳称普京的文章让他感觉受到了侮辱，还有其他议员亦表示强烈不满。

一些外交政策分析人士则质疑，俄罗斯通过Ketchum进行的公关活动，是否值得花这么多钱。

曾为克林顿政府和老布什政府效力的俄罗斯问题专家魏斯（Andrew Weiss）说：“俄罗斯为这些活动花了许多钱，目的就是改善在西方的形象。但我不确定这样的投资会否有很大回报。”（完）