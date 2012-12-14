美防长下令向土耳其派遣“爱国者”导弹

路透土耳其因切利克空军基地12月14日（记者 Phil Stewart） - 美国国防部长帕内塔周五签署命令，向土耳其派遣“爱国者”导弹系统，并派遣400名美国人员进行操作，这是北约成员国旨在加强土耳其应对来自叙利亚导弹威胁的举动。

帕内塔在突访土耳其与驻扎在因切利克空军基地的美国军人会面前签署了这一命令。因切利克空军基地是帕内塔本次国外访问的最后一站，之前他曾访问阿富汗和科威特。

美国国防部发言人George Little称，“此次部署的目的是为了发出强烈信号，表明美国与北约盟国密切合作，将支持保卫土耳其，尤其是针对来自叙利亚的潜在威胁。”

之前德国和荷兰已采取类似行动，均表示将向土耳其运送“爱国者”导弹。北约成员国中只有这三个国家拥有最先进型号“爱国者”导弹。

Little拒绝透露美国的导弹将部署在哪里，称美国的导弹系统预计将在未来几周部署。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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