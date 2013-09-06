美国对叙动武的讨论引发对朝鲜化武的担忧

路透华盛顿9月5日(记者 Paul Eckert) - 奥巴马政府官员在争取国会授权对叙利亚动武时，谈到了对朝鲜可能存储化学武器的担忧。

奥巴马政府高级安全官员表示，若不对叙利亚采取行动，将会让朝鲜和其他国家更加嚣张。

美国国务卿克里周三对众议院外交事务委员会表示：“朝鲜希望美国国会在此问题上犹豫不决。”

美国国防部长哈格尔认为，如果全球反对使用化学武器的准则因美国未对叙利亚8月21日的毒气袭击采取行动而削弱，朝鲜可能会更加大胆。8月21日的毒气袭击造成逾1,400人死亡。

美国对朝鲜的外交关注一直是其不断扩大的核武器和弹道导弹计划。但哈格尔对美国议员表示，美韩还很担心朝鲜的化学武器问题。

哈格尔对众议院外交事务委员会表示：“我刚从亚洲返回，我在那里与韩国国防部长就朝鲜存储化学武器对韩国造成的威胁进行了一次非常严肃的长谈，”他称朝鲜的化学武器库存十分庞大。

正如朝鲜这个神秘国家一样，外界对该国的化学武器业现状也所知不多。

朝鲜是五个未签署《化学武器公约》的国家之一。朝鲜否认拥有化学武器，朝鲜领导人金正恩也未在公开场合提到化学武器。

朝鲜军事分析家贝鲁兹(Joseph Bermudez)在最新作品中写道：“关于（朝鲜）境内的最新化学武器活动，目前没有可靠的情报。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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