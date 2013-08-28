美国及其盟国准备对叙利亚实施军事打击

路透阿曼/贝鲁特8月27日 - 美国及其盟国周二正加紧准备在未来几天内对叙利亚实施军事袭击，作为叙利亚政府上周发起毒气袭击的惩罚。

据在伊斯坦布尔参加西方国家特使和叙利亚全国联盟会议的消息人士透露，西方国家告诉叙利亚反对派，准备很快对阿萨德的武装力量实施军事打击。

在紧锣密鼓的准备工作期间，美国国防部长哈格尔表示，如果奥巴马总统下令，驻扎在该地区的美军准备好立即行动。与此同时，情报机构正在搜集能最终证实叙利亚政府军发起毒气袭击的证据。

白宫发言人卡尼表示，认为除阿萨德军队之外的其他人需要为化武袭击负责的想法是“异想天开的”。此次毒气袭击造成数百人在睡梦中死亡。

奥巴马尚未对美国以何种方式回应作出最后决定，但几乎毫无疑问会涉及军事行动。但他坚称美国不打算(让叙利亚)“更迭政权”，言下之意是任何军事打击都将是有限度的，无意推翻阿萨德政府。

英国军队也在制定计划。英国首相卡梅伦像奥巴马一样不希望重现其前任陷入阿富汗战争和伊拉克战争泥潭的状况。卡梅伦表示，任何军事打击都是“具体特定的”，以避免将盟国更深地拖入叙利亚内战中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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