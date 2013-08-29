奥巴马解释对叙利亚有限打击计划 但尚未作出决定

路透华盛顿8月28日 - 美国总统奥巴马周三解释了对叙利亚采取有限度军事袭击以杜绝未来化学武器使用的计划，但表示，他尚未就是否采取行动作出决定。

奥巴马政府过去一周一直讨论该如何对大马士革郊区发生的毒气袭击事件作出回应，奥巴马称只能是叙利亚政府进行了此次毒气袭击。

一名美国高官称，未来美国对叙利亚的军事打击可能会持续数日，并涉及其他国家的武装力量。西方盟国料将在联合国调查人员几天内离开叙利亚后采取行动。

奥巴马称，一场特定有限度的袭击足以发出一个强烈讯号，即使用化武是不能被容忍的。

他在接受PBS NewsHour电视采访时表示：“如果我们要用一种清晰果断但很有限度的方式表达，那么我们用武力发出警告称，‘停止这样做’，这可能会对我们长远的国家安全形成积极影响。”

奥巴马称，美国官员已经得出结论，认为叙利亚政府需要为袭击事件负责，不认为叙利亚反对派参与其中。

奥巴马表示，如果叙利亚的化学武器落入敌人手中，美国的国家利益可能岌岌可危。

“我们希望确保这些武器的安全，而武器的安全最终可能会影响我们的安全。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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