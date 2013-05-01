奥巴马暗示对叙利亚化武问题不作匆忙回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月30日（记者 Steve Holland/Warren Strobel） - 美国总统奥巴马周二暗示，他不会对叙利亚使用化学武器问题匆忙作出回应，在事关叙利亚内战的问题上将保持谨慎。这也反映了美国民众、多数议员和部分美国盟友的看法。

奥巴马在白宫记者会上表示，有证据显示使用了这些武器，但是仍有很多情况美国情报机构尚未掌握。

“我们不知道他们使用（化学武器）的方式，何时使用，以及是谁使用了它们，”他还表示，“我们尚未掌握完整的证据链显示确切情况。”

奥巴马并未排除采取军事或其他行动，打击叙利亚阿萨德政权的可能性。但是他再次强调，他不会让自己因迫于压力而贸然地更深介入叙利亚内战。

从奥巴马的讲话可以预见，尽管上周宣布有证据表明效忠阿萨德的军队曾“小规模”动用神经性沙林毒气，但美国政府并不会匆忙作出回应。

美国官员私下预测，可能需要数周时间作出结论。

叙利亚方面则否认使用了化学武器。（完）