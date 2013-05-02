美国民众希望政府远离叙利亚内战--民调

路透华盛顿5月1日 - 路透/益普索周三公布的一项调查显示，多数美国人不希望美国政府干预叙利亚内战，即便叙利亚政府使用化学武器。在白宫考虑如何应对不断恶化的叙利亚危机之际，民众的表态无疑向美国政府传达了清晰的信息。

在这项网络调查中，仅有10%的受访者表示，美国应该介入叙利亚战争。61%的人则反对介入。

当被问及，如果叙利亚总统阿萨德的军队动用化学武器，美国应作何反应时，支持干预的受访者比例升至27%，亦有44%的人持反对意见。

益普索民调专家克拉克(Julia Clark)表示：“尤其是考虑到阿富汗战争，以及伊拉克战争十周年，民众对政府实施干预缺乏热情。”

自2011年爆发以来，叙利亚内战已造成7万人死亡，逾120万难民颠沛流离。

很多美国民众对叙利亚发生的一切全然不知。民调发现，大约三分之一的受访者既未听说，也未读到过任何关于叙利亚内战的消息。

只有8%的受访者表示，他们十分了解叙利亚的状况，而有19%的人表示，他们对此只知道“不少”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。