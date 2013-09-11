叙反对派称美国正在向其提供致命性武器援助

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿9月10日 - 叙利亚反对派发言人Saleh周二称，美国已开始向叙反对派提供一些武器。
白宫官员6月时暗示，总统奥巴马已决定向叙利亚反对派提供军事援助。但叙利亚反对派领导人及美国议员称，在此后数月始终未见致命性武器援助运抵。
“美国正在向最高军事委员（SMC）提供非致命性武器援助……和一些致命性武器援助，”Saleh在华盛顿召开新闻发布会说。SMC指的是叙利亚自由军的最高军事委员会。
Saleh还称，美国正在提供致命性武器援助，“是因为他们（美国）确信SMC已建成了行之有效的机制，而且他们也将会确信这些武器不会落入不法分子之手”。
他所指的明显是美国对所提供武器恐落入努斯拉阵线（Nusra Front）等极端伊斯兰组织之手的担忧。
Saleh的上述言论或许是首次公开暗示美国提供的武器、弹药等军用物资正在运抵叙利亚反对派。
一名来自美国政府的消息人士称，目前美国提供的任何军火都“不太可能”已经送到叙利亚反对派手中，不过该消息人士也没有打消美方正在准备这种援助的可能性。
美国国务卿克里周二表示，美国政府正在努力加大对叙利亚反对派的支持力度。但他拒绝说明什么军事装备正在运给叙利亚反动派。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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