美俄一致认为需推动叙利亚政治过渡

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿3月1日 - 美国白宫称，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周五通电话时达成共识，即需要推动叙利亚政治过渡，以尽快结束暴力冲突。
两国领导人并强调，美国新国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫应继续在叙利亚问题上加强沟通。
白宫声明未具体阐述两国领导人围绕叙利亚问题的讨论内容。两国长期在叙利亚总统阿萨德的未来命运方面存在分歧，美国坚持称阿萨德必须下台，俄罗斯则称不能以阿萨德下台作为谈判解决的先决条件。
奥巴马和普京还同意在6月八国集团（G8）峰会期间举行双边对话。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)