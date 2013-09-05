克里：美国对叙动武不太可能引发与俄罗斯的冲突

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿9月4日 - 美国国务卿克里周三表示，美国对叙利亚的军事打击不太可能引发与俄罗斯的冲突。俄罗斯是叙利亚的重要盟友，并在联合国安理会阻止西方国家对叙利亚实施制裁。
克里在众议院听证会上表示：“(俄罗斯)外长拉夫罗夫明确表示……俄罗斯不愿因叙利亚发起一场战争。”
克里对众议院外交事务委员会表示，拉夫罗夫和俄罗斯总统普京已明确表示“叙利亚问题不足以上升到发生冲突的高度。”
俄罗斯是阿萨德政府重要的武器供应国，俄罗斯6月表示，该国在地中海部署了16艘战舰和三架舰载直升机。
克里说：“这些船只某种程度上是置身事外，不会形成威胁，我不认为这里会发生什么。”克里在此显然指的是俄罗斯可能对美国动武发起的报复。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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