美国务卿克里周四将与俄外长拉夫罗夫会面

路透华沙6月3日 - 美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）周二称，美国国务卿克里周四将与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎会面，就乌克兰和叙利亚危机进行磋商。

“鉴于（乌克兰当选总统）将于周六宣誓就职，本次磋商的焦点将是乌克兰问题，此外还有叙利亚问题以及继续努力消除该国剩余化学武器的问题。”帕萨基对记者称。

克里与拉夫罗夫的会晤安排在美国总统奥巴马访问法国期间。美国官员称，俄罗斯总统普京也将赴法国参加二战诺曼底登陆70周年庆典，但他与奥巴马不计划会面。

美俄因乌克兰问题关系紧张，在多数领域的合作受到影响，但两国在确保叙利亚移交化学武器方面仍在合作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。