美俄一致认为需推动叙利亚政治过渡

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月1日 - 美国白宫称，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周五通电话时达成共识，即需要推动叙利亚政治过渡，以尽快结束暴力冲突。

两国领导人并强调，美国新国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫应继续在叙利亚问题上加强沟通。

白宫声明未具体阐述两国领导人围绕叙利亚问题的讨论内容。两国长期在叙利亚总统阿萨德的未来命运方面存在分歧，美国坚持称阿萨德必须下台，俄罗斯则称不能以阿萨德下台作为谈判解决的先决条件。

奥巴马和普京还同意在6月八国集团（G8）峰会期间举行双边对话。（完）