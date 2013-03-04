美俄一致认为需推动叙利亚政治过渡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月1日 - 美国白宫称，美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京周五通电话时达成共识，即需要推动叙利亚政治过渡，以尽快结束暴力冲突。
两国领导人并强调，美国新国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫应继续在叙利亚问题上加强沟通。
白宫声明未具体阐述两国领导人围绕叙利亚问题的讨论内容。两国长期在叙利亚总统阿萨德的未来命运方面存在分歧，美国坚持称阿萨德必须下台，俄罗斯则称不能以阿萨德下台作为谈判解决的先决条件。
奥巴马和普京还同意在6月八国集团（G8）峰会期间举行双边对话。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。