克里：美国对叙动武不太可能引发与俄罗斯的冲突

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月4日 - 美国国务卿克里周三表示，美国对叙利亚的军事打击不太可能引发与俄罗斯的冲突。俄罗斯是叙利亚的重要盟友，并在联合国安理会阻止西方国家对叙利亚实施制裁。
克里在众议院听证会上表示：“(俄罗斯)外长拉夫罗夫明确表示……俄罗斯不愿因叙利亚发起一场战争。”
克里对众议院外交事务委员会表示，拉夫罗夫和俄罗斯总统普京已明确表示“叙利亚问题不足以上升到发生冲突的高度。”
俄罗斯是阿萨德政府重要的武器供应国，俄罗斯6月表示，该国在地中海部署了16艘战舰和三架舰载直升机。
克里说：“这些船只某种程度上是置身事外，不会形成威胁，我不认为这里会发生什么。”克里在此显然指的是俄罗斯可能对美国动武发起的报复。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。