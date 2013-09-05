克里：美国对叙动武不太可能引发与俄罗斯的冲突

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月4日 - 美国国务卿克里周三表示，美国对叙利亚的军事打击不太可能引发与俄罗斯的冲突。俄罗斯是叙利亚的重要盟友，并在联合国安理会阻止西方国家对叙利亚实施制裁。

克里在众议院听证会上表示：“(俄罗斯)外长拉夫罗夫明确表示……俄罗斯不愿因叙利亚发起一场战争。”

克里对众议院外交事务委员会表示，拉夫罗夫和俄罗斯总统普京已明确表示“叙利亚问题不足以上升到发生冲突的高度。”

俄罗斯是阿萨德政府重要的武器供应国，俄罗斯6月表示，该国在地中海部署了16艘战舰和三架舰载直升机。

克里说：“这些船只某种程度上是置身事外，不会形成威胁，我不认为这里会发生什么。”克里在此显然指的是俄罗斯可能对美国动武发起的报复。(完)