中东视美国为犹豫不决的超级大国

路透贝鲁特9月3日（记者 William Maclean） - 世界上最具权力的人决定威胁叙利亚总统阿萨德。

在沙特报纸《Alsharq》一幅卡通漫画中，美国总统奥巴马说：“我们将全力打击。”

但问题是什么时候呢？

面带梦幻笑容的奥巴马回应道：“也许一天，一周，一个月，一年，十年或者很多年。”

这种含蓄的嘲讽反映出美国在中东的敌人和朋友似乎均认为奥巴马寻求国会授权对叙利亚动武显得很软弱，会让奥巴马政府的可信度在与叙利亚和伊朗的对抗中大受影响。

奥巴马周六突然决定推迟对叙利亚的打击，就对叙利亚采取军事行动寻求国会授权，这让中东国家全都惊愕不已。

阿尔及利亚《国家报》（El-Watan）报道称，阿萨德的敌人对与阿萨德对抗似乎充满疑虑，担心美国的介入将会失败。这也是民众在路透采访中所普遍反映的看法。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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