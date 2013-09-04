中东视美国为犹豫不决的超级大国

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特9月3日 - 世界上最具权力的人决定威胁叙利亚总统阿萨德。
在沙特报纸《Alsharq》一幅卡通漫画中，美国总统奥巴马说：“我们将全力打击。”
但问题是什么时候呢？
面带梦幻笑容的奥巴马回应道：“也许一天，一周，一个月，一年，十年或者很多年。”
这种含蓄的嘲讽反映出美国在中东的敌人和朋友似乎均认为奥巴马寻求国会授权对叙利亚动武显得很软弱，会让奥巴马政府的可信度在与叙利亚和伊朗的对抗中大受影响。
奥巴马周六突然决定推迟对叙利亚的打击，就对叙利亚采取军事行动寻求国会授权，这让中东国家全都惊愕不已。
阿尔及利亚《国家报》（El-Watan）报道称，阿萨德的敌人对与阿萨德对抗似乎充满疑虑，担心美国的介入将会失败。这也是民众在路透采访中所普遍反映的看法。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
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中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。