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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 23:17 BJT

标题新闻：美国务卿克里称奥巴马可能希望与国会领导人讨论对叙利亚动武的"时间和方式"

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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