土耳其总理称与阿萨德谈判无异于与希特勒握手

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伊斯坦布尔3月17日 - 土耳其总理达武特奥卢周二称，与叙利亚总统阿萨德谈判就犹如与希特勒握手。此番言论凸显土耳其在对阿萨德的立场上与美国存在分歧。
美国国务卿克里周日表示，美方将不得不与阿萨德谈判。但美国国务院后来称，克里具体所指并非阿萨德，美方绝不会与阿萨德谈判。
达武特奥卢在正义与发展党（AK Party）会议上称，西方有关有必要与阿萨德谈判的言论“让我们对人文价值产生了质疑”。
“如果你不在乎所有的杀戮、不在乎阿萨德越过红线使用化学武器，依然与其握手，那么这样的握手将会遗臭万年，”达武特奥卢在直播的演讲中称。
“同阿萨德握手，与同希特勒、萨达姆、卡拉季奇、米洛舍维奇握手没有差别。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。