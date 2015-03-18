土耳其总理称与阿萨德谈判无异于与希特勒握手

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔3月17日 - 土耳其总理达武特奥卢周二称，与叙利亚总统阿萨德谈判就犹如与希特勒握手。此番言论凸显土耳其在对阿萨德的立场上与美国存在分歧。

美国国务卿克里周日表示，美方将不得不与阿萨德谈判。但美国国务院后来称，克里具体所指并非阿萨德，美方绝不会与阿萨德谈判。

达武特奥卢在正义与发展党（AK Party）会议上称，西方有关有必要与阿萨德谈判的言论“让我们对人文价值产生了质疑”。

“如果你不在乎所有的杀戮、不在乎阿萨德越过红线使用化学武器，依然与其握手，那么这样的握手将会遗臭万年，”达武特奥卢在直播的演讲中称。

“同阿萨德握手，与同希特勒、萨达姆、卡拉季奇、米洛舍维奇握手没有差别。”（完）