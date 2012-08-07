白宫称阿萨德政权从内部瓦解

路透华盛顿8月6日电---白宫周一称叙利亚总理希贾卜变节，表明阿萨德政府“从内部瓦解”。美国再次呼吁阿萨德下台，结束该国流血冲突。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）在记者会上说：“这是阿萨德控制权下滑的迹象。如果阿萨德甚至不能维持他核心圈子的凝聚力，这反应了他无力维持叙利亚人对他的拥护，甚至动用武力也没有做到这点。”

“反抗力量和叙利亚人民获得了动能。显然，变节官员的官阶越来越高，阿萨德没法重新控制国家，因为人民不会允许。”

卡尼称，最新官员变节的事例，“进一步印证阿萨德政权正从内部瓦解，叙利亚人民认为阿萨德气数将尽。”

希贾卜周一逃离叙利亚，虽然他不算是阿萨德核心圈子的成员，此事还是有力地提振了反抗派的士气。

希贾卜来自逊尼派，而阿萨德则来自阿拉维派。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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