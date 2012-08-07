白宫称阿萨德政权从内部瓦解

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿8月6日电---白宫周一称叙利亚总理希贾卜变节，表明阿萨德政府“从内部瓦解”。美国再次呼吁阿萨德下台，结束该国流血冲突。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在记者会上说：“这是阿萨德控制权下滑的迹象。如果阿萨德甚至不能维持他核心圈子的凝聚力，这反应了他无力维持叙利亚人对他的拥护，甚至动用武力也没有做到这点。”
“反抗力量和叙利亚人民获得了动能。显然，变节官员的官阶越来越高，阿萨德没法重新控制国家，因为人民不会允许。”
卡尼称，最新官员变节的事例，“进一步印证阿萨德政权正从内部瓦解，叙利亚人民认为阿萨德气数将尽。”
希贾卜周一逃离叙利亚，虽然他不算是阿萨德核心圈子的成员，此事还是有力地提振了反抗派的士气。
希贾卜来自逊尼派，而阿萨德则来自阿拉维派。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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