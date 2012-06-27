叙总统阿萨德称该国处於战争状态

路透贝鲁特6月26日电（记者 Oliver Holmes）---随着长达16个月的冲突蔓延至首都，叙利亚总统阿萨德周二宣布，叙利亚处於战争状态，要求其新政府不遗余力地取得胜利。

活动人士发布的视频显示，大马士革郊区出现大量枪战和爆炸。

叙利亚国家媒体SANA称，“武装恐怖组织”封锁了大马士革和贝鲁特之间的旧公路。

“叙利亚正陷入全面战争。战争期间，所有政策、派别和行业都要以打赢战争为指导。”阿萨德周二向刚任命的内阁发表讲话时称。叙利亚国家电视台播放了上述讲话。

阿萨德的讲话基本没有留下妥协的空间，还提到了可再生能源的益处这种离题较远的话题。他指责西方国家“只知道索取不知道付出，并且事实证明在每个阶段都这样”。

叙利亚人权观察组织称，周二115人被杀，是死亡人数很高的一天。其中74人为平民，28人死在Qudsiya。

该组织表示，在Qudsiya的叙利亚共和国卫队总部附近以及大马士革郊区al-Hama与Mashrou' Dumar均爆发激战。

SANA称，在旧贝鲁特公路的战斗中，数十名反对派被击毙或受伤，其余被拘留。政府军缴获了火箭发射器、狙击步枪、机枪和大量弹药。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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