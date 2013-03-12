叙利亚致命事件越发频繁--联合国

路透日内瓦3月11日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国调查员周一称，叙利亚政府加强对一些城市进行大规模炮击，而反对派也在自己的临时法庭上在缺乏正当法律程序的情况下处决囚犯。

独立调查员们指出，他们正在调查20起由内战双方实施的大屠杀和数百起“非法杀戮”，以及虐囚和随意扣押等事件。

“不加选择地对一些城市定期进行广泛的炮击、大规模屠杀和蓄意攻击平民目标成为叙利亚的家常便饭，”叙利亚调查委员会负责人Paulo Pinheiro对联合国人权委员会表示。

“趋势危险且令人不安，被指由“人民委员会”（Popular Committees）进行的大规模杀戮时常带有宗派背景。一些人看起来受过政府训练和武装，”长达10页的联合国报告称。

报告指出，有证据显示，支持阿萨德的民兵组织“人民委员会”在叙利亚各处活动，“有时还被指称参与挨家挨户的搜查、身份检查、大规模拘捕、抢掠和充当告密者”。

美国调查员Karen Koning AbuZayd表示，这些民兵组织最初成立的目的是保卫他们自己的居住地。“某种程度上，这是政府补充力量的举措，因为开始失去一些（常规部队）人力，”她在记者会上说道。

叙利亚大使Faysal Khabbaz Hamoui对报告予以反驳，称报告基于不可信赖消息源的片面信息，并指控卡塔尔和土耳其支持叙利亚国内的恐怖主义。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。