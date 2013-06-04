联合国人权调查员认为叙利亚冲突中使用了化学武器

路透日内瓦6月4日（Stephanie Nebehay） - 联合国人权调查员周二称，有“适当理由”相信，数量有限的化学武器在叙利亚被使用。

他们在最新的报告中称，收到叙利亚政府军和反对派武装使用这一违禁武器的指控，但大多数证据与政府军使用相关。

联合国调查委员会对3月和4月的四次化学攻击进行了调查，但是无法确认责任在哪一方。

“有适当理由相信数量有限的有毒化学物被使用。现有的证据还不能确定所使用的是何种化学物质、其载体以及实施者，”联合国调查委员会主席Paulo Pinheiro在日内瓦一个新闻发布会上表示。

“我们访问的目击者包括受害者、难民和医务人员，”Pinheiro说道，但因保密原因他拒绝提供更多细节。

联合国调查团队由超过20名调查员组成，1月15日至5月15日期间进行了430个访谈，包括邻国的难民，和通过Skype与仍在叙利亚境内的人进行的访谈。

该团队称，调查结果仍无法让人信服，联合国秘书长潘基文任命的另外一个专家组前往叙利亚收集受害者和现场样本至关重要。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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