联合国人权调查员认为叙利亚冲突中使用了化学武器

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦6月4日 - 联合国人权调查员周二称，有“适当理由”相信，数量有限的化学武器在叙利亚被使用。
他们在最新的报告中称，收到叙利亚政府军和反对派武装使用这一违禁武器的指控，但大多数证据与政府军使用相关。
联合国调查委员会对3月和4月的四次化学攻击进行了调查，但是无法确认责任在哪一方。
“有适当理由相信数量有限的有毒化学物被使用。现有的证据还不能确定所使用的是何种化学物质、其载体以及实施者，”联合国调查委员会主席Paulo Pinheiro在日内瓦一个新闻发布会上表示。
“我们访问的目击者包括受害者、难民和医务人员，”Pinheiro说道，但因保密原因他拒绝提供更多细节。
联合国调查团队由超过20名调查员组成，1月15日至5月15日期间进行了430个访谈，包括邻国的难民，和通过Skype与仍在叙利亚境内的人进行的访谈。
该团队称，调查结果仍无法让人信服，联合国秘书长潘基文任命的另外一个专家组前往叙利亚收集受害者和现场样本至关重要。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。