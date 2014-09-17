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亚洲 | 2014年 9月 17日 星期三 11:56 BJT

伊斯兰国武装击落一架叙利亚战机--叙人权观察组织

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特9月16日 - 叙利亚人权观察组织称，“伊斯兰国”武装周二用高射炮击落一架叙利亚战机，这是该组织6月宣布建国以来首次击落军机。

当地一位居民表示，飞机坠落在“伊斯兰国”据点拉卡市附近，当时军机正对该地区进行空袭。

叙利亚人权观察组织称，周二拉卡遭到五次空袭。该组织负责人引述消息人士的话称，有一架军机被击落。

美国总统奥巴马上周批准对在叙利亚的“伊斯兰国”目标进行空袭，扩大对该武装的打击力度。

叙利亚表示愿加入美国领导的打击“伊斯兰国”的联盟，但西方国家不愿与叙利亚合作。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛
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