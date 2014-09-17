伊斯兰国武装击落一架叙利亚战机--叙人权观察组织

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特9月16日 - 叙利亚人权观察组织称，“伊斯兰国”武装周二用高射炮击落一架叙利亚战机，这是该组织6月宣布建国以来首次击落军机。
当地一位居民表示，飞机坠落在“伊斯兰国”据点拉卡市附近，当时军机正对该地区进行空袭。
叙利亚人权观察组织称，周二拉卡遭到五次空袭。该组织负责人引述消息人士的话称，有一架军机被击落。
美国总统奥巴马上周批准对在叙利亚的“伊斯兰国”目标进行空袭，扩大对该武装的打击力度。
叙利亚表示愿加入美国领导的打击“伊斯兰国”的联盟，但西方国家不愿与叙利亚合作。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。