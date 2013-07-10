叙利亚反对派称不再指望美军事援助

路透贝鲁特7月9日（记者 Oliver Holmes） - 叙利亚反对派成员周二称，他们已不再指望美国履行承诺，对其提供军事援助。

美国国家安全消息人士称，国会委员会阻挠向叙利亚反对派提供武器的计划，因担心这样的援助起不到决定性作用，并担心武器落入伊斯兰武装分子手中。

民主党和共和党议员都担忧军火可能落入Nusra Front等组织手中，Nusra Front是叙利亚反对派中战斗力最强的力量之一，但被美国列为基地组织的关联组织。

“美国不会提供军火。他们不肯支持叙利亚革命，却找借口说是（反对派）不团结，或掺杂了恐怖分子。但重点是，他们不帮我们。”反对派士兵Mohammed Fizo说。

42岁的营养学家、反对派成员Yasser住在大马士革，他认为，美国犹豫不决，表明其真正目的是想让叙利亚总统阿萨德和伊斯兰反抗力量忙于内战。

“叙利亚内战双方继续打消耗战，对美国有利。双方疲于应付对方，就不能在别处惹事。”

他指出，美国特别担忧反对派取得全面胜利，因为担心一旦阿萨德被推翻，伊斯兰组织Nusra Front就可能攻击邻国以色列。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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