S-300导弹是俄罗斯抛出的外交棋子--维基解密

路透日内瓦6月3日(记者 Tom Miles) - 在主要大国努力化解叙利亚内战危机之际，俄罗斯却承诺向叙利亚交付防空导弹，这也是其一贯利用武器系统与西方博弈的筹码。

俄罗斯表示，根据2010年与叙利亚总统阿萨德签署的合约，该国承诺向叙利亚出售S-300地对空导弹，以威慑外国军事干涉力量。

但西方国家称，俄罗斯此举将会起到巨大的反作用。西方国家正在与俄罗斯一道争取召开叙利亚问题国际和平会议。

德国外长威斯特威勒(Guido Westerwelle)周五表示：“没人知道这场会议是否会成功，但俄罗斯提供S-300或其他武器却向全世界和中东地区发出一个错误的信号。”

维基解密的外交文件显示，俄罗斯之前就曾使用过这种手段，特别是运用远程S-300导弹。

外交文件显示，俄罗斯之前也曾向伊朗做过承诺，不过俄罗斯一直向外交官们保证该国无意向上述两国提供S-300导弹。

2008年9月的一份外交文件援引俄外交部负责巴以问题官员Viktor Simakov的话称，俄罗斯很清楚向中东地区提供S-300等武器会带来的“不稳定效应”。

文件显示：“Simakov重申，俄罗斯非常清楚以色列对叙利亚或伊朗获得S-300导弹系统的忧虑。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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