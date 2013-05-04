S-300导弹是俄罗斯抛出的外交棋子--维基解密

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透日内瓦6月3日(记者 Tom Miles) - 在主要大国努力化解叙利亚内战危机之际，俄罗斯却承诺向叙利亚交付防空导弹，这也是其一贯利用武器系统与西方博弈的筹码。
俄罗斯表示，根据2010年与叙利亚总统阿萨德签署的合约，该国承诺向叙利亚出售S-300地对空导弹，以威慑外国军事干涉力量。
但西方国家称，俄罗斯此举将会起到巨大的反作用。西方国家正在与俄罗斯一道争取召开叙利亚问题国际和平会议。
德国外长威斯特威勒(Guido Westerwelle)周五表示：“没人知道这场会议是否会成功，但俄罗斯提供S-300或其他武器却向全世界和中东地区发出一个错误的信号。”
维基解密的外交文件显示，俄罗斯之前就曾使用过这种手段，特别是运用远程S-300导弹。
外交文件显示，俄罗斯之前也曾向伊朗做过承诺，不过俄罗斯一直向外交官们保证该国无意向上述两国提供S-300导弹。
2008年9月的一份外交文件援引俄外交部负责巴以问题官员Viktor Simakov的话称，俄罗斯很清楚向中东地区提供S-300等武器会带来的“不稳定效应”。
文件显示：“Simakov重申，俄罗斯非常清楚以色列对叙利亚或伊朗获得S-300导弹系统的忧虑。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。