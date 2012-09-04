叙利亚称只有外部放弃支持反抗力量 特使任务才能成功

路透贝鲁特9月3日电---叙利亚信息部长Omran Zoabi周一表示，如果他国停止帮助叙国内反抗力量，转而宣布支持联合国的和平计划，那麽联合国和阿盟新任特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）的外交努力就会取得进展。

阿尔及利亚资深外交官卜拉希米接替安南成为联合国和阿盟关於叙利亚问题的联合特使。安南针对叙利亚问题提出六点和平计划，并在4月12日宣布了停火协议，但并未能控制住叙利亚的局势，此後该国局势持续恶化。

Zoabi在大马士革召开新闻发布会称：“卜拉希米任务取得否成功的条件是：卡塔尔、沙特和土耳其这些特定国家宣布遵守六点计划、完全停止向反抗力量运送武器、关闭战士训练营。”

“决定权不在叙利亚手中，而是在沙特、卡塔尔、土耳其、欧洲及美国手中，”他说。

卜拉希米周一接受BBC电视台采访时称， 以外交方式尝试结束叙利亚冲突“几乎不可能”。

Zoabi在讲话中还将目标对向埃及新任总统穆尔西（Mohamed Mursi）。穆尔西上周曾称，叙利亚人民团结一致反对“失去合法性的压迫政权”，不仅是一种道德责任，同时也是战略所需。

“叙利亚血腥冲突应由穆尔西和像他那样的人负责，因为他不仅向反抗力量运送武器和资金，还提供政治援助，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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