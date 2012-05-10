叙首都发生两起爆炸 数十人伤亡

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透贝鲁特5月10日电---叙利亚国家电视台报导称，该国首都大马士革南部地区周四发生两起“恐怖爆炸”，共造成数十人伤亡。
电视画面显示，爆炸现场有数十辆车被炸毁并冒着浓烟，有些车辆中还能看到烧焦的尸体，路面上可看到一个很大的弹坑，至少有一辆卡车被炸翻。
大马士革居民称，爆炸发生在早上8点前，两起几乎是同时发生的。
居民告诉路透，安全部队封锁了事发区域，至少有四辆救护车抵达现场。
一位居民称，他走到离其中一处事故地点不足100米远的地方，随後被安全部队赶走。他告诉路透，他看到街道上全是玻璃碎片，妇女们哭成一片。附近的学校已将学生送回家。
另一位居民称，安全警察封锁了驻有军事情报设施的Kfar Souseh地区，并用自动步枪朝空中开火。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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