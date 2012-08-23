版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 8月 23日 星期四 09:54 BJT

叙军队炮击大马士革 至少47人死亡

利亚反对派人士称，政府军周三炮击大马士革南部地区，并动用直升机发射火箭弹和用机关枪扫射，以此巩固阿萨德政权对首都地区的掌控。反对派活动人士称，至少有47人死於炮击。俄罗斯媒体周三援引俄外交部官员的说法称，俄罗斯认为叙利亚政府无意动用化学武器。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐