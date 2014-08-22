截至4月叙利亚内战死亡人数至少超19万--联合国

路透日内瓦8月22日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权办公室周五称，从叙利亚冲突爆发起至4月，至少191,369人丧生，是一年前记录数字的两倍还多，实际死亡人数可能更高。

联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）称，报告基于四个组织和政府的数据，并进行了反复核对，反映出叙利亚内战的杀戮和残暴，尽管叙内战已经“淡出国际视野”。

“一年前的死亡数字增加，加上新的杀戮发生，总数是一年前记录数字的两倍还多，”皮莱在声明中称。

“可是，正如报告所说，遗憾的是这一数字可能仍然低估了叙利亚冲突前三年的实际死亡人数。”

报告称，未计入的死亡人数为51,953人，因缺乏足够信息。上述五个数据来源可能也存在大量死亡数字未报的情况。

大马士革农村省（Rural Damascus）死亡人数最多，达39,393人，随后分别是阿勒颇省（31,932人）、霍姆斯省（28,186人）、伊德利布省（20,040人）、德拉省（18,539人）和哈马省（14,690人）。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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