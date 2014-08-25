截至4月叙利亚内战死亡人数至少超19万--联合国

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦8月22日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权办公室周五称，从叙利亚冲突爆发起至4月，至少191,369人丧生，是一年前记录数字的两倍还多，实际死亡人数可能更高。
联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）称，报告基于四个组织和政府的数据，并进行了反复核对，反映出叙利亚内战的杀戮和残暴，尽管叙内战已经“淡出国际视野”。
“一年前的死亡数字增加，加上新的杀戮发生，总数是一年前记录数字的两倍还多，”皮莱在声明中称。
“可是，正如报告所说，遗憾的是这一数字可能仍然低估了叙利亚冲突前三年的实际死亡人数。”
报告称，未计入的死亡人数为51,953人，因缺乏足够信息。上述五个数据来源可能也存在大量死亡数字未报的情况。
大马士革农村省（Rural Damascus）死亡人数最多，达39,393人，随后分别是阿勒颇省（31,932人）、霍姆斯省（28,186人）、伊德利布省（20,040人）、德拉省（18,539人）和哈马省（14,690人）。（完）(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。