叙议员加入反对派阵营 对阿萨德改革不抱希望

路透贝鲁特1月16日电（记者 Mariam Karouny）---叙利亚议员Imad Ghalioun周一表示，由於对总统阿萨德进行改革、结束镇压抗议者不抱希望，他已经离开叙利亚，加入反对派阵营。

Ghalioun来自冲突频发的霍姆斯市（Homs），他对路透表示，他对改革付诸实施的憧憬在几个月前的一次议会会议时就已破灭，当时一位同事因提议讨论反对派被驳斥得哑口无言。

"他们对他群起攻之，称不存在诸如反对派的情况。他们若连反对派的存在都不承认，又何谈接受改革呢？"他补充说。

Ghalioun和他的家人两周前离开叙利亚前往开罗。他表示，面对国内持续的流血冲突，他无法继续保持沉默。

"街道上鲜血横流，整个国家都在流血。我认为叙利亚不会有任何的改革，因为年轻人已经作出决定，这是一场革命，没有了退路。最终，政府将采用安全措施，直至垮台。"

去年，叙利亚两位议员以辞职抗议政府杀害示威者。这两位议员均来自南部城市德拉（Deraa），该地区是反对阿萨德抗议活动的发源地。

Ghalioun称，他的家乡霍姆斯市已经沦为伤心之地。

"那段时间我一直住在霍姆斯，看到的是一个灾难不断的城市，成年人呆在家里不敢外出，小孩子则惊慌不堪。病人甚至无法到医院就医。"

Ghalioun表示反对国际社会干预或在叙利亚采取军事行动，称抗议示威最终能推翻阿萨德。"阿萨德已无继续掌权的机会，我们都期待这一刻的到来。"（完）

编译：侯雪苹 发稿 王凤昌

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