叙军队转移化学武器 或用於报复行动--叛逃者

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透土耳其HACIPASA 7月21日电(记者 Suleiman Al-Khalidi)---叙利亚一叛逃军事高官表示，效忠叙利亚总统阿萨德的军队正在转移化学武器，或将为大马士革爆炸案丧生的四名高官报仇时使用。
谢赫穆斯塔法(Mustafa Sheikh)援引反对派近日获取的情报称：“当局已开始转移化学武器储备，并重新分配以备使用。”
他在土耳其南部接受路透采访时表示：“他们正将其从库房转移至新地点。他们想要摧毁整个国家，不经历一场腥风血雨，现政权不会倒台。”
自上周三的大马士革爆炸案造成阿萨德四名心腹死亡以来，叙利亚持续了16个月的冲突已然转变。
路透无法独立证实谢赫的说法，叙利亚也否认有任何转移化学武器的举动。
西方国家和以色列官员在一周前曾表示，叙利亚似乎正将化学武器从存储地转移，但不清楚该行动是出於安全预防还是为部署作准备。他们担心叙利亚的化学武器库存可能会落入激进的武装分子手中。
以色列周五表示，如果需确保叙利亚导弹或化学武器不落入黎巴嫩真主党手中，以色列将考虑采取军事行动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。