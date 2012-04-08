叙利亚要求反对派提供停火书面保证

路透贝鲁特4月8日电（记者 Mariam Karouny）---叙利亚周日要求反对派提供书面停火保证，之後才会根据联合国的和平计划撤军。一名反对派领导者称，和平计划注定失败。

“叙利亚政府不会执行和平计划。该计划将失败。”叙利亚自由军首领Riad al-Asaad对路透表示。

暴力升级已经令和平计划受到质疑。反对派人士称，总统阿萨德的部队周日炮轰了接近土耳其边境的一个反对派区域，造成数十人伤亡。

联合国和阿盟联合特使安南称，最新的流血事件违反了他得到的承诺，并敦促叙利亚政府履行诺言。

根据安南提出的和平计划，叙利亚将在周二以前开始撤军，48小时後开始停火。

叙利亚外交部发言人Jihad Makdissi发表声明，强调将执行和平计划，同时表示要反对派提供书面保证。

“叙利亚政府的撤军计划已经准备完毕并在执行，但是达到主要目标需要反对派及其支持者作出保证，遵守停火协议。”

他还表示，“（安南）直到现在也没有提供恐怖武装组织同意停止暴力、放下武器的书面保证。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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