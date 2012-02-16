叙利亚政府军攻打德拉 反政府力量开火还击

路透安曼2月16日电---当地居民和反对派活动人士称，叙利亚装甲部队周四攻打德拉（Deraa），试图消灭该地的叙利亚自由军（Free Syrian Army）反政府力量。

他们称，爆炸声和机枪声在该市al-Balad、al-Mahatta和al-Sad地区不断回响，政府军向反政府力量发起攻击，向军事路障和住着安全部队及民兵的建筑物开火进行还击。德拉地处叙利亚与约旦交界处。

叙利亚人权组织Swasiah的成员Hussam Izzedine从德拉告诉路透：“在双方交火後，政府军于黎明时分发起攻击。我们两周来一直听说德拉周边有军队集结。”

“德拉一直在起义中发挥作用。示威运动已经恢复，叙利亚自由军在该市一些地区向反抗活动提供安全保护，”他补充说。

另一位不愿透露姓名的活动分子称，叙利亚自由军两名人员受伤，政府军的袭击似乎主要集中在叙利亚自由军控制的地区。

叙利亚当局严格控制媒体进入该国，他们也未对此事发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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