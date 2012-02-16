叙利亚政府军攻打德拉 反政府力量开火还击

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透安曼2月16日电---当地居民和反对派活动人士称，叙利亚装甲部队周四攻打德拉（Deraa），试图消灭该地的叙利亚自由军（Free Syrian Army）反政府力量。
他们称，爆炸声和机枪声在该市al-Balad、al-Mahatta和al-Sad地区不断回响，政府军向反政府力量发起攻击，向军事路障和住着安全部队及民兵的建筑物开火进行还击。德拉地处叙利亚与约旦交界处。
叙利亚人权组织Swasiah的成员Hussam Izzedine从德拉告诉路透：“在双方交火後，政府军于黎明时分发起攻击。我们两周来一直听说德拉周边有军队集结。”
“德拉一直在起义中发挥作用。示威运动已经恢复，叙利亚自由军在该市一些地区向反抗活动提供安全保护，”他补充说。
另一位不愿透露姓名的活动分子称，叙利亚自由军两名人员受伤，政府军的袭击似乎主要集中在叙利亚自由军控制的地区。
叙利亚当局严格控制媒体进入该国，他们也未对此事发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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