各国加大外交力度 力图破解叙利亚化武难题

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
* 联合国调查人员指称叙利亚政府军参与两次屠杀
* 安理会特使将在联合国开会
* 美国国务卿和俄罗斯外长将在周四会晤
* 俄罗斯议会敦促美国放弃对叙利亚动武
路透日内瓦/联合国9月11日 - 周三，为了把叙利亚将化学武器置于国际管控，各国进一步加大了外交努力。同时，联合国调查人员得出结论称，叙利亚政府军几乎确定要为5月的两次屠杀负责。发生在这场残酷内战中的这两次屠杀杀害了多达450名平民。
美国国务院称，国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)通了电话，一天后他们将在日内瓦会面，力图在清除叙利亚化学武器方面达成共同策略。
在纽约，联合国安理会五个常任理事国--美国、英国、中国、法国和俄罗斯的特使将开会讨论俄罗斯的提案，即要求叙利亚政府交出化学武器。
美国、法国和英国外交官在五方会谈前进行了磋商，以协调立场。路透周二看到法国拟定的一份决议草案称，叙利亚必须在最后期限前交出化学武器，否则将面临惩罚措施。该草案遭到俄罗斯的反对。
美法英三国正努力把各自的意见整合成他们都赞同的一份草案，然后提交给俄罗斯和中国。“我认为我们将(在美法英之间)达成一致，”三国之一的一位外交官称。该外交官要求不具名。
奥巴马总统周二在一演说中表示，他已经要求国会延后就他要求授权出兵叙利亚的提案进行表决，以等待外交运作的结果，他称仍须保留此一威胁以便让叙利亚配合。
美国多位国会议员表示，如果外交途径解决失败，参议院可能最快在下周表决授权出兵提案。奥巴马出兵计画在国会苦于取得支持。
美国国务院发言人Jen Psaki表示，克里在日内瓦停留期间计画与联合国阿拉伯联盟代表Lakhdar Brahimi会面。他并称美国和俄罗斯在日内瓦至少将举行两日会谈，甚至可能更长。
国际文传电讯社报导引述一名俄罗斯消息人士谈话指出，俄罗斯向美国提出将叙利亚化学武器纳入国际监管，并有意在日内瓦会议上讨论这个议题。
一联合国调查小组在日内瓦发布一份报告中，记录了叙利亚八次大规模屠杀事件，当中有七件归咎于阿萨德的部队，提醒世人叙利亚发生的残暴行为与日俱增。
该调查小组由巴西的Paulo Pinheiro所领导，呼吁联合国安理会让犯罪者为其挑起战争及反人类等罪行负责。
在莫斯科方面，俄罗斯国会呼吁美国不要攻打叙利亚，在一份一致声明中称军事行动可能是“对叙利亚人民犯下罪行”。(完)
(编译 朱晓军/张明钧; 审校 张涛/徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。