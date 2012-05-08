叙政府称大量选民为议会选举投票 反对派斥之为“作秀”

路透大马士革5月7日电（记者 Mariam Karouny）---叙利亚政府称，大量选民周一现身参加了议会选举投票；但反对派的支持者将这一举动斥为作秀，并称反叛力量与政府军再起冲突。

联合国秘书长潘基文在华盛顿表示，叙利亚持续的流血冲突“完全不可接受和容忍”。

潘基文称，联合国尽快部署使团监督停火是当务之急，并呼吁冲突各方停止暴力。

叙利亚最高选举委员会主席Khalaf al-Azzawi在国家电视台上称，投票在全国各地“正常且平静地”进行。

叙利亚官方通讯社SANA报导称，现身的选民人数众多。大马士革的目击者称，投票情况似乎不好。

在一个投票站，当局称共有137人在最初三个小时内投票，而外国记者却看到在逾40分钟内只有三人前来投票。

一位要求匿名的男子在大马士革的一个投票站附近对路透说：“这一切只是一场舞台秀，候选人不是商人就是当权派的爪牙。”

支持反对派的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）报告称，反叛力量与政府军周一在北部省份、哈马市（Hama）及首都周边发生严重冲突。

该组织并称，在叙利亚东部Deir al-Zor省，三名异见人士死於政府军的凌晨突袭，另有三人被狙击手杀害。

反对派人士抵制投票，他们称叙利亚修改後的宪法允许成立新的政党，但一切照旧。

叙利亚当局称，1,400万民众有资格为250个席位的议会选举投票。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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