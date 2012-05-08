叙政府称大量选民为议会选举投票 反对派斥之为“作秀”

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透大马士革5月7日电（记者 Mariam Karouny）---叙利亚政府称，大量选民周一现身参加了议会选举投票；但反对派的支持者将这一举动斥为作秀，并称反叛力量与政府军再起冲突。
联合国秘书长潘基文在华盛顿表示，叙利亚持续的流血冲突“完全不可接受和容忍”。
潘基文称，联合国尽快部署使团监督停火是当务之急，并呼吁冲突各方停止暴力。
叙利亚最高选举委员会主席Khalaf al-Azzawi在国家电视台上称，投票在全国各地“正常且平静地”进行。
叙利亚官方通讯社SANA报导称，现身的选民人数众多。大马士革的目击者称，投票情况似乎不好。
在一个投票站，当局称共有137人在最初三个小时内投票，而外国记者却看到在逾40分钟内只有三人前来投票。
一位要求匿名的男子在大马士革的一个投票站附近对路透说：“这一切只是一场舞台秀，候选人不是商人就是当权派的爪牙。”
支持反对派的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）报告称，反叛力量与政府军周一在北部省份、哈马市（Hama）及首都周边发生严重冲突。
该组织并称，在叙利亚东部Deir al-Zor省，三名异见人士死於政府军的凌晨突袭，另有三人被狙击手杀害。
反对派人士抵制投票，他们称叙利亚修改後的宪法允许成立新的政党，但一切照旧。
叙利亚当局称，1,400万民众有资格为250个席位的议会选举投票。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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