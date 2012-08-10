阿尔及利亚外交官料将接替安南

路透华盛顿8月9日电---外交官周四表示，如果不出意外，阿尔及利亚外交官卜拉希米(Lakhdar Brahimi)将接替安南，成为新任联合国与阿盟叙利亚问题联合特使。

相关声明或最早于下周宣布，但这些要求匿名的外交官警告称，如果某个主要国家对此任命提出质疑或候选人本人有所疑虑，这一决定在最後一刻也可能会变化。

一些西方领导人称，自去年3月叙利亚危机爆发以来，叙政府军已造成逾1.5万人死亡。叙利亚政府则称反抗力量造成数千名政府军死亡。

安南上周表示将辞去叙利亚危机联合特使一职，理由是对联合国安理会毫无希望的僵局感到沮丧。

现年78岁的卜拉希米曾担任阿尔及利亚外长，数十年来一直是一名外交斡旋家，还曾担任联合国驻伊拉克、阿富汗、海地和南非的特使。

路透无法立即联系到联合国秘书长潘基文的发言人就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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