阿尔及利亚外交官料将接替安南

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透华盛顿8月9日电---外交官周四表示，如果不出意外，阿尔及利亚外交官卜拉希米(Lakhdar Brahimi)将接替安南，成为新任联合国与阿盟叙利亚问题联合特使。
相关声明或最早于下周宣布，但这些要求匿名的外交官警告称，如果某个主要国家对此任命提出质疑或候选人本人有所疑虑，这一决定在最後一刻也可能会变化。
一些西方领导人称，自去年3月叙利亚危机爆发以来，叙政府军已造成逾1.5万人死亡。叙利亚政府则称反抗力量造成数千名政府军死亡。
安南上周表示将辞去叙利亚危机联合特使一职，理由是对联合国安理会毫无希望的僵局感到沮丧。
现年78岁的卜拉希米曾担任阿尔及利亚外长，数十年来一直是一名外交斡旋家，还曾担任联合国驻伊拉克、阿富汗、海地和南非的特使。
路透无法立即联系到联合国秘书长潘基文的发言人就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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