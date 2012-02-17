欧盟或加大对叙利亚制裁力度

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透布鲁塞尔2月16日电（记者 Justyna Pawlak）---丹麦外交大臣瑟芬达尔（Villy Sovndal）在接受路透采访时表示，欧盟可能向叙利亚反对派提供通讯装备，帮助他们组织反政府军队，也可能继续对叙利亚政府加大制裁。
关於美国担忧叙利亚出现军备竞赛的问题，瑟芬达尔称，欧盟国家不会向叙利亚反对派提供武器，但是会提供其他形式的帮助。丹麦目前是欧盟轮值主席国。
“目前我唯一能完全排除的是对叙利亚进行军事干预。”
当被问及欧盟是否准备向叙利亚反对派提供通讯工具等物质援助时，瑟芬达尔说：“这是有可能的。我不太清楚究竟会提供什麽，但是除了武器以外，我觉得什麽都有可能。”
瑟芬达尔指出，针对叙利亚的任何行动，欧盟国家都将继续努力走在联合国与阿拉伯夥伴国之前起带头作用。
“我们一直在增加（对叙利亚的）制裁力度，我们还将继续这麽做……我们可以采取的新行动是，进一步制裁叙利亚金融业，仍有很大可能扩大制裁。”
瑟芬达尔拒绝提供细节，但是明确表示除了本月即将通过的举措之外，更多制裁计划也在考虑之中。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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