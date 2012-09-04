叙利亚逃亡者开始偷渡进入欧洲

路透瑞典9月4日电（记者 Mia Shanley）---Ali Jamal徒步、搭车数千英里逃离叙利亚，Jomaah将家人藏在露营车里偷渡到欧洲。现在他们都来到了瑞典，获得了安全。这是数千叙利亚人的真实写照，他们成功躲过了欧盟边检。

欧盟正面临对难民危机给予更多关注的呼吁。叙利亚危机导致超过20万叙利亚人逃往约旦、伊拉克、黎巴嫩和土耳其。

今明两年，料有1.7万叙利亚人前往瑞典寻求庇护，反映出人数迅速增加的趋势。上半年只有约十分之一的人抵达了瑞典，不过仍较去年有明显增长。

“我渡过了一条河，然後一个人告诉我：你到欧洲了，没人能阻止你了。”Jamal回忆道。Jamal现年24岁，是一名学生，来自Idlib。

Jamal的兄弟是叙利亚政府军的一员，因试图开小差而被杀。Jamal害怕被政府军征召，于是踏上逃亡之路。他花了两天时间翻过了叙利亚西北部的群山，躲过炮弹和路障，抵达了相对安全的土耳其。

已经有大约7.5万叙利亚人在土耳其注册为难民，联合国预计土耳其最多能容纳20万难民。能够负担起费用的人进行着进一步逃亡。Jamal表示，他在土耳其待了25天，随後继续向北逃亡。

Jomaah花费数千美元租了一辆小卡车和一名司机，带着他的家人在欧洲秘密前行。Jamal不愿透露不合法的行程，不过叙利亚人认为当正式的申请不可能通过时，这是他们唯一的选择。

当Jamal的兄弟3月被杀害後，Jamal暗下决心：“我在叙利亚会被征召入伍。我不想打仗，不想杀人。我想上学，我想过正常的生活。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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