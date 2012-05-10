叙利亚首都发生两起爆炸 40死170余人受伤

路透贝鲁特5月10日电（记者 Oliver Holmes/Mariam Karouny）---叙利亚国家电视台报导称，该国首都大马士革周四发生两起严重爆炸事件，共造成40人死亡，170余人受伤。

报导称这两起爆炸为“恐怖分子”所为，这也是自叙利亚陷入冲突以来大马士革发生的最严重爆炸事件。电视画面显示，车辆被炸毁并冒着烟，一些车中还能看到烧焦的尸体。

其中一起爆炸造成了大面积破坏，将路面炸出深达三米的坑。路面上还可看到一些血肉模糊的残骸。

大马士革的居民称，爆炸发生在早上8点前，两起几乎是同时发生的。活动分子拍摄的视频显示，现场冒起两股浓烟，其中一处形成浓厚的黑云。

居民告诉路透，安全部队封锁了事发区域，至少有四辆救护车抵达现场。

一位居民称，他走到离其中一处事故地点不足100米远的地方，随後被安全部队赶走。他告诉路透，他看到街道上全是玻璃碎片，妇女们哭成一片。附近的学校已将学生送回家。

另一位居民称，安全警察封锁了驻有军事情报设施的Kfar Souseh地区，并用自动步枪朝空中开火。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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