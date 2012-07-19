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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 19日 星期四 12:44 BJT

叙利亚高官被炸身亡

周三大马士革一栋国家安全机构建筑内发生炸弹爆炸，爆炸发生时，安全部门官员正举行部长和安全官员会议，三位高官在袭击中丧生，分别是国防部长Daoud Rajha、阿萨德的姐夫Assef Shawkat和军方高官Hassan Turkmani。图为国防部长Daoud Rajha。

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