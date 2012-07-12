叙利亚驻伊拉克大使变节

叙利亚驻伊拉克大使Nawah al-Fares周三变节，以示对总统阿萨德镇压国内反抗运动的抗议。他在Facebook上公布视频声明，称其“从现在起将加入叙利亚人民的革命”。Fares是首位退出政府的高级外交官。图为叙利亚反对派武装士兵。